Verona-Milan pioggia di fischi per Maignan e Leao | cos’ è successo

Durante la partita tra Verona e Milan, valida per la 33esima giornata di Serie A, si sono verificati fischi rivolti a due giocatori del Milan, Maignan e Leao. L’evento si è verificato domenica 19 aprile e ha attirato l’attenzione dei presenti allo stadio. La gara si è svolta con clima teso, con alcuni tifosi che hanno espresso il loro disappunto attraverso i fischi.

(Adnkronos) – Brutto episodio in Verona-Milan, partita della 33esima giornata di Serie A oggi, domenica 19 aprile. Poco prima dell’inizio del secondo tempo, il portiere rossonero Mike Maignan corre dall’arbitro Chiffi dopo essere rientrato in campo, per segnalare atteggiamenti offensivi della curva del Verona nei suoi confronti. Il direttore di gara prende nota delle parole del francese e dà disposizione agli agenti della Procura di verificare. Passa così qualche secondo e arriva l’annuncio degli altoparlanti dello stadio Bentegodi, che chiede di evitare cori offensivi e discriminatori. Il comportamento i Maignan innervosisce però ancora di più i tifosi del Verona, che da quel momento riempiono di fischi il numero 16 del Milan a ogni tocco di palla.🔗 Leggi su Seriea24.it Notizie correlate Maignan, vergogna al Bentegodi: cori discriminatori e fischi per il portiere francese in Verona Milan. Cos’è successoMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Verona-Milan, pioggia di fischi per Maignan e Leao: cos' è successo; Verona-Milan, pioggia di fischi per Maignan e Leao: cos’ è successo; Verona-Milan, pioggia di fischi per Maignan e Leao: cos’ è successo; Verona-Milan, pioggia di fischi per Maignan e Leao: cos’ è successo. Hellas Verona-Milan 0-1: gol decisivo di RabiotDiretta Verona-Milan di Domenica 19 aprile 2026: scaligeri vivaci ma imprecisi Rabiot sblocca, Gabbia salva tutto nella ripresa ... calciomagazine.net Verona-Milan 0-1: Highlights, video e golVideo e Highlights di Verona-Milan 0-1. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2025/2026. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport. sport.virgilio.it #VeronaMilan 0-1: il teatrino di Maignan non porta gli effetti sperati - facebook.com facebook #VeronaMilan, #Cesari commenta il gol annullato a #Gabbia: “ @Santgimenez_ in fuorigioco attivo” - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gimenez x.com