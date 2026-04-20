Venezuela | l’amnistia non basta 477 prigionieri ancora in cella

In Venezuela, sono ancora detenute 477 persone legate a questioni politiche, secondo i dati forniti dalla difesa dei prigionieri. Tra queste ci sono 187 membri delle forze armate, 43 cittadini stranieri e un minore. Nonostante l’amnistia dichiarata, molte di queste persone rimangono in carcere, evidenziando una situazione di detenzione ancora in corso nel paese.

Il bilancio aggiornato della difesa dei detenuti politici in Venezuela indica che 477 persone si trovano tuttora nelle carceri del Paese, tra cui figurano 187 membri delle forze armate, 43 cittadini stranieri e un minore. La comunicazione dell’organizzazione Foro Penal arriva a quasi due mesi di distanza dalla proposta di amnistia presentata dal governo guidato da Delcy Rodríguez, poco dopo l’arresto di Maduro. Le criticità strutturali tra burocrazia e limiti normativi. Nonostante le stime ufficiali parlino di oltre 8mila soggetti che avrebbero beneficiato del provvedimento di grazia, la mancanza di un elenco pubblico rilasciato dalle autorità complica la verifica dei progressi reali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezuela: l’amnistia non basta, 477 prigionieri ancora in cella Notizie correlate Leggi anche: Venezuela, Rodriguez annuncia amnistia per i prigionieri politici Venezuela, Rodriguez annuncia l’amnistia per i prigionieri politici(Adnkronos) – La presidente ad interim venezuelana, Delcy Rodríguez, ha annunciato l'amnistia per i prigionieri politici che ancora rimangono in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Venezuela: critiche sull'applicazione dell'amnistia; Venezuela: ex detenuti, 'amnistia applicata con criteri selettivi'; Ong, 'in Venezuela ancora 477 prigionieri politici'; Una storia vera. Venezuela: ex detenuti, amnistia applicata con criteri selettiviNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch Le elezioni in Venezuela, l'Iran, la libertà e il ritorno a casa. Parla María Corina MachadoIn Venezuela è tempo di elezioni libere: tornerò molto presto. Iran? Il diritto internazionale non può essere al servizio dei tiranni. E poi Trump, Meloni, Sánchez, il Papa. Intervista esclusiva al ... ilfoglio.it Economist, storia di una giravolta in 90 giorni: Predizioni apocalittiche sul Venezuela (sbagliate). Dietrofront totale lodando Trump (improvviso). Più che analisti sembrano meteorologi ubriachi. La Trump Derangement Syndrome è un disturbo bipolare x.com Dal Golfo Persico al Venezuela, perché quasi tutto il petrolio è confinato in un angolo del mondo. La risposta nelle rocce. L'articolo di Maurizio Stefanini è sul Foglio del weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ facebook