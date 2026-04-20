Vende l' auto ma i soldi non arrivano Lo spietato inganno | Ti abbiamo truffato è il nostro lavoro

Un giovane di 23 anni di origine dell’Est Europa è stato denunciato dai carabinieri di Fontanellato, in provincia di Parma, per una truffa riguardante la vendita di un’auto usata. La vicenda ha coinvolto anche un 28enne residente in provincia, che aveva venduto la vettura ma non ha ricevuto i soldi. L’indagine ha ricostruito un episodio tra Parma e Ravenna, con l’accusa di aver dichiarato, in modo spietato, che il loro lavoro consisteva nel truffare.

Un raggiro sull'asse Parma-Ravenna legato alla vendita di auto fra privati. I carabinieri di Fontanellato (Pr) hanno denunciato un 23enne originario dell’est Europa per truffa legata all’acquisto di un’auto usata di proprietà di un 28enne domiciliato in provincia. La notizia è riportata da.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ABBIAMO COMPRATO UN’AUTO… ERA UNA TRUFFA Notizie correlate Vende l’auto per 26.000 euro ma il bonifico non arriva. Poi al telefono: "Ti abbiamo truffato, è il nostro lavoro”I carabinieri della Stazione di Fontanellato hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 23enne originario dell’est Europa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vende l'auto ma i soldi non arrivano. Lo spietato inganno: Ti abbiamo truffato, è il nostro lavoro; Vende l’auto per 26.000 euro ma il bonifico non arriva. Poi al telefono: Ti abbiamo truffato, è il nostro lavoro; Vende l'auto online per 26mila euro ma il bonifico è una truffa: Il nostro lavoro è ingannare la gente; Concessionarie: la vera rivoluzione non è l’auto ma chi la vende. Vende l’auto per 26.000 euro, ma il bonifico sparisce: denunciato un 23enne per truffaBonifici simulati e passaggi di proprietà: come i truffatori sfruttano i tempi bancari nelle vendite online di auto usate. Ecco il caso accaduto a Fontanellato. notizie.it BONIFICO TRUFFA Vende l’auto online per 26mila euro, ma il bonifico è una truffa: «È il nostro lavoro ingannare la gente»Un passaggio che, almeno all’apparenza, segue le normali dinamiche di una vendita tra privati. statoquotidiano.it Commerciante che vende vini solo via internet e per corrispondenza : ha il pos fisico ma non è tenuto ad inviare i corrispettivi telematici ( non ha neppure il RT ) . Deve collegare il pos al servizio DOCUMENTO COMMERCIALE ONLINE ( anche se non lo usa ) - facebook.com facebook