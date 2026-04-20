Vasto giovane trovato morto nei box condominiali | fermato il padre ha confessato

A Vasto, un giovane è stato trovato morto nei box condominiali. Le forze dell'ordine hanno fermato il padre, che durante un lungo interrogatorio ha confessato di aver ucciso il figlio. L'uomo ha anche indicato il luogo in cui ha nascosto l'arma del delitto. La vicenda è al centro delle indagini in corso.

Svolta nelle indagini sulla morte di Andrea Sciorilli, il giovane di 21 anni ritrovato senza vita nel garage del condominio dove viveva a Vasto, in provincia di Chieti. Nelle ultime ore è stato fermato il padre della vittima, Antonio Sciorilli. A confermare la notizia è stato l'avvocato dell'uomo. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto nella caserma dei carabinieri della città abruzzese., Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa LaPresse, nel corso dell'interrogatorio, condotto dalla sostituta procuratrice della Repubblica Miriam Manfrin e dal tenente colonnello Mario Giacona, Antonio Sciorilli, padre della vittima, avrebbe ammesso le proprie responsabilità confessando l'uccisione del figlio Andrea, avvenuta nel garage di casa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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