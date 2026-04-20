Vaccini approvato il nuovo calendario di immunizzazione | ecco le novità

Il 20 aprile 2026 è stato approvato un nuovo calendario regionale di immunizzazione. Il documento stabilisce quali vaccini sono raccomandati per diverse fasce di età, soggetti a rischio e condizioni particolari come gravidanza, età fertile e periodo post-partum. La revisione definisce l’offerta di prevenzione in modo più dettagliato rispetto al passato, includendo specifiche indicazioni per determinate categorie della popolazione.

Firenze, 20 aprile 2026 – Approvato il nuovo calendario regionale di immunizzazione, documento che ridefinisce l’offerta di prevenzione sulla base delle varie fasce d’età, dei soggetti a rischio e in specifiche condizioni, tra cui la gravidanza, l’età fertile e il periodo post-partum. Non si tratta soltanto di un calendario vaccinale, ma di una vera e propria operazione di immunizzazione perché include, oltre ai vaccini, anche l’anticorpo monoclonale per la prevenzione dell’infezione da virus respiratorio sinciziale, la cui offerta è già attiva sul territorio regionale. Le novità. Tra i principali interventi spicca l’introduzione della vaccinazione gratuita contro il meningococco B per gli adolescenti a 12 anni compiuti, a partire dai nati nel 2013.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vaccini, approvato il nuovo calendario di immunizzazione: ecco le novità Notizie correlate Raccolta rifiuti, cambia il calendario: ecco tutte le novitàNuove regole per la raccolta differenziata e un momento di confronto aperto con la cittadinanza per accompagnare il cambiamento. Immigrazione, approvato in Cdm nuovo disegno di legge: le novità su CPR, Paesi sicuri e blocco navi migrantiIl governo Meloni ha approvato un disegno di legge sull'immigrazione che introduce la possibilità di blocco navale, una stretta sull'accoglienza e... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: La Regione vara il nuovo calendario di immunizzazione: novità per meningococco B e Hpv. Vaccini, approvato il nuovo calendario di immunizzazione: ecco le novitàFirenze, 20 aprile 2026 – Approvato il nuovo calendario regionale di immunizzazione, documento che ridefinisce l’offerta di prevenzione sulla base delle varie fasce d’età, dei soggetti a rischio e in ... lanazione.it Non solo vaccini: la rivoluzione dell'immunizzazione della Toscana parte dai bambiniLa Toscana rafforza il suo scudo sanitario. È stato ufficialmente approvato il nuovo calendario regionale di immunizzazione, un documento strategico che aggiorna l’offerta di prevenzione per cittadini ... corrieredimaremma.it