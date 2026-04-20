Il prossimo 21 aprile rappresenta una data cruciale per le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, poiché si avvicina la scadenza di una tregua di due settimane mediata dal Pakistan. Dopo questo periodo di sospensione delle ostilità, si deciderà se proseguire con ulteriori accordi o se riprendere le tensioni. La decisione di entrambe le parti avverrà in un momento di crescente attenzione internazionale sulla regione.

Washington e Teheran si trovano davanti a un bivio decisivo il prossimo 21 aprile, quando scadrà la tregua di due settimane mediata dal Pakistan. La sospensione delle ostilità, stabilita l’8 aprile dopo i violenti scontri nello Stretto di Hormuz, non rappresenta un patto di pace definitivo, ma una pausa tattica che ora rischia di trasformarsi in un nuovo momento di frizione o in una gestione più strutturata del rapporto tra le due potenze. Le strategie contrapposte dietro la pausa diplomatica. L’attuale stasi non è figlia di un improvviso allineamento di interessi, bensì di una necessità strategica per entrambi gli attori coinvolti. Da una...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA-Iran, il 21 aprile decide il futuro: tregua o nuovo scontro?

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