Al G20 sono stati espressi timori riguardo alle possibili ripercussioni sulle catene di approvvigionamento di cibo e fertilizzanti. Washington ha comunicato che il conflitto in Medio Oriente sta influenzando gli equilibri globali, con effetti che si estendono anche alle forniture di materie prime essenziali. Nella riunione sono stati discussi i rischi di interruzioni, mentre i partecipanti hanno evidenziato l’importanza di monitorare attentamente la situazione.

- WASHINGTON, APR 20 - Gli impatti economici del conflitto in Medio Oriente, con riferimento a mercati agricoli, catene del valore e fertilizzanti, sono stati tra i temi della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20, a margine dei lavori di FmiBanca mondiale. In una nota diffusa oggi, il Tesoro Usa, alla presidenza del gruppo nel 2026, ha riferito che nell'incontro del 16 aprile molti partecipanti hanno sottolineato l'importanza di tutelare la supply chain "di cibo e fertilizzanti, in particolare ai Paesi a basso reddito e vulnerabili, astenendosi dall'imporre divieti o restrizioni all'export di fertilizzanti".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Usa, 'da G20 timori su catene di approvvigionamento di cibo e fertilizzanti'

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