Una donna iraniana residente in California è stata arrestata con l'accusa di aver gestito un traffico di armi. Secondo le autorità, aveva acquistato bombe dai Pasdaran e le aveva spedite in Sudan. La donna, considerata una trafficante di armi molto ricercata, era coinvolta in operazioni di acquisto e trasporto di ordigni esplosivi provenienti dall'Iran. L'arresto si inserisce in un'indagine internazionale sulle reti di traffico di armamenti.

Il trafficante di armi super ricercato era una donna iraniana che viveva in California e trattava con i Pasdaran l'acquisto di bombe da inviare in Sudan. Shamim Mafi, 44 anni, è stata arrestata all'aeroporto di Los Angeles con l'accusa di traffico di armi per conto di Teheran, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Giustizia statunitense. Secondo i magistrati americani la donna "ha fatto da intermediario nella vendita di droni, bombe, spolette e milioni di proiettili fabbricati dall'Iran e venduti al Sudan". Il procuratore statunitense Bill Essayli ha scritto sul social network X che Mafi viveva nel sobborgo di Woodland Hills, a Los Angeles, e "aveva ottenuto la residenza permanente legale negli Stati Uniti nel 2016".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa, arrestata trafficante di armi iraniana che acquistava bombe dai Pasdaran e le spediva in Sudan

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