Nelle aree urbane si trovano due specie di roditori spesso confuse tra loro: il ratto che predilige ambienti umidi come fogne e caditoie, e l’arvicola che vive tra i rami degli alberi e sui tetti, nutrendosi di pinoli. Questi animali, spesso associati a problemi di igiene e salute pubblica, rappresentano una presenza costante nelle città. La distinzione tra le specie e i rischi connessi vengono frequentemente oggetto di approfondimento da parte di esperti e autorità locali.

Altro che il simpatico e furbo roditore protagonista di cartoni e fumetti. “Spesso in città vengono chiamati topi quelli che in realtà sono ratti: ce ne sono due specie, una che ama l’acqua, le cantine, le fogne e le caditoie e l’altra che sta in alto sui pini, dove mangia i pinoli, e sui tetti. Nel primo caso si tratta del ratto norvegico, nel secondo del ratto nero. Poi ci sono i topolini e, nelle zone di periferia, il topo selvatico: la cosiddetta arvicola ”. A ‘censire’ i (tanti) topi di città è Enrico Alleva, etologo e accademico dei Lincei, che parlando con LaSalute di LaPresse precisa: “Se un ratto maschio può superare i 500 grammi, un topo raramente supera i 26-27 grammi”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Uomini e topi: dai ratti alle arvicole, identikit e rischi per la salute in città

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