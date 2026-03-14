Allarme topi la consigliera Alpi | Sempre più ratti in città il porta a porta ha fallito

La consigliera Alpi ha segnalato un incremento di topi in diverse aree della città, evidenziando come il sistema di raccolta porta a porta abbia fallito nel contenere il problema. Dopo un comunicato di novembre 2025 e un’interrogazione all’amministrazione comunale, si registra un aumento consistente di ratti in diverse zone urbane, suscitando preoccupazione tra i residenti.

"In seguito al mio ultimo comunicato stampa di novembre 2025 e all'interrogazione rivolta all'amministrazione comunale, desidero sottolineare un problema che stiamo affrontando da troppo tempo: l'aumento esponenziale dei topi in diverse zone della nostra città. Purtroppo, la situazione non è migliorata, anzi, continua a peggiorare". "Sono giunte segnalazioni da Via Tomba e Via Naviglio dove i residenti hanno tentato di comunicare il problema anche tramite pec, ma senza ricevere risposte o soluzioni concrete. Il problema è diventato grave e, a livello igienico-sanitario, rappresenta una situazione invalidante. Questa giunta sembra non rendersi conto che l'introduzione del sistema di "porta a porta" ha portato solo disagi: topi, mancato decoro, abbandono di rifiuti e un aumento delle spese per i cittadini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Emergenza topi in città: il Comune aumenta le misure contro la proliferazione dei rattiNegli ultimi mesi sono state eseguite decine di istallazioni di dispositivi anti-ratto e centinaia di chiusure di varchi con reti metalliche, per...

Ratti e topi all’assalto delle grandi città: da New York ad Amsterdam, ecco come sconfiggerliLe città globali stanno affrontando una crisi che non rientra facilmente nei tradizionali indicatori di sicurezza o sviluppo, ma che incide...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allarme topi

Discussioni sull' argomento Allarme topi al Primo Liceo Artistico, avviata la derattizzazione. Città Metropolitana: Episodio isolato; Torino – Topi corrono fra i banchi del Liceo: Situazione indecente. Dopo l’allarme degli studenti scatta la derattizzazione.

Topi nel refettorio, interrogazione consiliare dell'opposizionePd e Avs chiedono di conoscere gli interventi straordinari programmati anche per le aree esterne ... msn.com

SCUOLE MEDIEDI CANALE: ALLARME TOPI RIENTRATOil 23 febbraio scorso la Direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Manziana informava il Comune di Canale Monterano sull’avvistamento di un topo all’interno dell’edificio scolastico. L ... lagone.it

Albisola, veleno per topi sulla strada in via Vittorio Veneto: lanciato l'allarme x.com

ALLARME IGIENE NELLE SCUOLE DI OSTIA Genitori sul piede di guerra: “Topi nell’istituto comprensivo San Gallo Garrone elementari e medie vogliamo subito la derattizzazione!” Cresce la rabbia tra i genitori dell’Istituto Comprensivo San Gallo e - facebook.com facebook