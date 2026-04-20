Una card a 20 euro valida 72 ore | ingressi gratuiti sconti e agevolazioni su cultura turismo e trasporti

Da torinotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino è stata presentata una nuova card valida 72 ore al costo di 20 euro, pensata per i partecipanti a congressi, convention e meeting, così come per i loro accompagnatori. La Torino+Piemonte Congress Card offre ingressi gratuiti e sconti su cultura, turismo e trasporti. Il progetto è stato ideato da Turismo Torino e Provincia Convention Bureau per migliorare l’accoglienza dei visitatori che partecipano a eventi professionali in città.

Torino lancia la card da 20 euro per i congressisti. La Torino+Piemonte Congress Card è un nuovo strumento di accoglienza e promozione, creata su misura per i partecipanti a congressi, convention e meeting (e i loro accompagnatori) voluta da Turismo Torino e Provincia Convention Bureau. Sarà.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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