Sconti e agevolazioni docenti e ATA | dai trasporti anche con Carta docente all’assicurazione sanitaria dagli alimentari all’abbigliamento Il dettaglio

Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione sconti e agevolazioni per docenti, ATA, educatori e dirigenti. Dal 2023, possono usufruire di promozioni sui trasporti, anche con Carta docente, e sull’assicurazione sanitaria. Le offerte includono anche prodotti alimentari e abbigliamento. Tutto disponibile in una sezione dedicata del sito ufficiale del Ministero, dove il personale può consultare i dettagli e accedere alle agevolazioni.

