Un nuovo dispositivo sviluppato dall’Enea permette di monitorare i livelli di gas inquinanti nell’aria in tempo reale. La tecnologia brevettata mira a migliorare il controllo della qualità dell’atmosfera, offrendo dati immediati sulla presenza di sostanze nocive. Questo strumento rappresenta un passo avanti nel monitoraggio ambientale, consentendo interventi più tempestivi e mirati. Il progetto si inserisce nelle iniziative di lotta allo smog e tutela della salute pubblica.

Lotta allo smog e controllo della qualità dell’aria. L’ Enea brevetta un dispositivo per monitorare i gas inquinanti presenti nell’aria in tempo reale. Si tratta di un innovativo dispositivo elettronico che misura gli inquinanti atmosferici gassosi. Oltre a permettere la misurazione di concentrazioni di gas disperse in atmosfera – viene spiegato – consente l’osservazione costante della qualità dell’aria e la calibrazione o ricalibrazione di sensori elettrochimici per gas. Caratterizzato dal tasso di maturità tecnologica più alto (TRL 9), è composto da una scheda elettronica e almeno un sensore elettrochimico che genera un segnale alla presenza di gas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Smog, l’Enea brevetta un dispositivo per monitorare i gas inquinanti in tempo reale

Innovazione, Enea brevetta il dispositivo per monitorare i gas inquinanti nell’ariaEnea ha messo a punto un innovativo dispositivo elettronico che misura gli inquinanti atmosferici gassosi in tempo reale.

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Si parla di: Enea brevetta dispositivo per monitorare gas inquinanti nell’aria.

Enea brevetta un innovativo dispositivo elettronico per monitorare la qualità dell’ariaCaratterizzato dal tasso di maturità tecnologica più alto (TRL 9), è composto da una scheda elettronica e almeno un sensore elettrochimico che genera un segnale alla presenza di gas. msn.com

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