L a moda fa discutere abbastanza? O è diventata una forma d’arte fine a sè stessa, sprecata quanto la bellezza che non viene colta. Glenn Martens ha disturbato la quiete del mondo fashion. Il suo debutto per Maison Margiela non è passato inosservato e, ancora oggi, dopo cinque mesi dalla sfilata PrimaveraEstate 2026, continua a creare dibattito. L’accessorio più chiacchierato della stagione è proprio il mouthpiece metallico della maison: un dispositivo da applicare sulla bocca che trasforma il volto in qualcosa di volutamente disturbante. Arrivato da poco in store e online al prezzo di 750 euro, il mouthpiece è una struttura che costringe, limita e invade. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il "mouthpiece" di Maison Margiela è in vendita a 750 euro. Un dispositivo da applicare sulla bocca che trasforma il volto in qualcosa di volutamente disturbante

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Una raccolta di contenuti su Maison Margiela

Temi più discussi: Il mouthpiece di Maison Margiela: la cucitura metallica sulla bocca che sopprime l'identità costa 750 euro; Il morso di Maison Margiela: perché l'inquietante accessorio da 750 euro è il nuovo trend che spopola sui social; Maison Margiela: la cucitura metallica sulla bocca costa 750 euro; Marathon svela la roadmap dei contenuti in arrivo dopo il lancio, ogni stagione resetta i progressi.

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Un dispositivo meccanico applicato in bocca dal valore di 750 euro. È il prodotto portato in passerella da Maison Margiela e che ha suscitato non poco clamore. - facebook.com facebook

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