Il mouthpiece di Maison Margiela è in vendita a 750 euro Un dispositivo da applicare sulla bocca che trasforma il volto in qualcosa di volutamente disturbante

Da iodonna.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L a moda fa discutere abbastanza? O è diventata una forma d’arte fine a sè stessa, sprecata quanto la bellezza che non viene colta. Glenn Martens ha disturbato la quiete del mondo fashion. Il suo debutto per Maison Margiela non è passato inosservato e, ancora oggi, dopo cinque mesi dalla sfilata PrimaveraEstate 2026, continua a creare dibattito. L’accessorio più chiacchierato della stagione è proprio il mouthpiece metallico della maison: un dispositivo da applicare sulla bocca che trasforma il volto in qualcosa di volutamente disturbante. Arrivato da poco in store e online al prezzo di 750 euro, il mouthpiece è una struttura che costringe, limita e invade. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il "mouthpiece" di Maison Margiela è in vendita a 750 euro. Un dispositivo da applicare sulla bocca che trasforma il volto in qualcosa di volutamente disturbante

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