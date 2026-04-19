Nelle puntate di Un posto al sole dal 27 al 30 aprile 2026, Roberto Ferri mostra un legame ambiguo con Greta che accende i sospetti di Marina. La donna inizia a leggere ogni gesto come un segnale di gelosia nascosta. Il loro equilibrio rischia di rompersi definitivamente. Le prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 27 al 30 aprile, promettono tensione e colpi di scena destinati a lasciare il segno. Al centro della narrazione emerge con forza la figura di Stefano Mori, pronto a imporsi come nuovo antagonista della serie. Il suo ingresso non passerà inosservato, soprattutto perché si troverà rapidamente a scontrarsi con due pilastri storici come Michele e Roberto.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Dal 27 Al 30 Aprile 2026: Ferri ossessionato da Greta, Marina scopre la gelosia!

Notizie correlate

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 30 aprile 2026: Marina sempre più sospettosaLe puntate di Un Posto al Sole in onda dal 27 al 30 aprile 2026 promettono una settimana carica di tensioni, rivelazioni e dinamiche che rischiano di...

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 aprile 2026: Cristina scopre qualcosa sulla madre Greta e fa perdere le sue tracce© US RaiUna scoperta sulla madre Greta Fournier sconvolge Cristina Ferri nelle prossime puntate di Un Posto al Sole.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Un Posto Al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 13 al 17 aprile; Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Ornella si avvicina a un altro uomo; Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: tra ritorni inaspettati e rivalità; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 aprile: gemelle contro, Rossella e Nunzio in terrazza.

Un posto al sole, anticipazioni al 30/4: Marina è gelosa di Greta e RobertoMolti spettatori hanno trovato piuttosto curioso e fuori luogo il modo in cui Ferri si è scagliato contro Stefano Mori. Certo, l'uomo sta intrattenendo una relazione extraconiugale con la madre di suo ... it.blastingnews.com

Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: furto clamoroso a Palazzo PalladiniLe trame di Un posto al sole per la settimana dal 20 al 24 aprile 2026: mentre le gemelle contattano il padre malato, il Palazzo è nel mirino dei ladri. libero.it

Linee scolpite dal sole e dal mare. Giulia Calcaterra facebook

Raggi crepuscolari (prospetticamente divergenti dal Sole) nel cielo di Roma, sul quale all'estrema destra si staglia la sagoma del Cupolone, al tramonto di oggi, appena terminato il breve acquazzone che ha velocemente attraversato diversi quartieri della città x.com