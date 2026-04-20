È stato confermato il percorso pianeggiante, molto apprezzato nelle edizioni precedenti, che combina velocità e tecnica. Si tratta di un tracciato già collaudato che attraversa le strade della città, offrendo un percorso semplice da percorrere e molto adatto a stabilire nuovi record. La scelta di mantenere questo percorso favorisce la partecipazione e la possibilità di ottenere risultati importanti.

È stato riconfermato il percorso tanto apprezzato nelle scorse edizioni: un tracciato collaudato che unisce velocità, tecnica e il fascino della nostra città. Il percorso è ufficialmente misurato e certificato dai giudici FIDAL, garantendo precisione assoluta e validità dei tempi. Il tracciato è stato ottimizzato con l’inserimento di curve e brevi rettilinei per rendere la gara stimolante e mai monotona. Classificabile come estremamente pianeggiante (dislivello massimo di soli 15 metri), la gara è ideale per chi cerca il proprio Personal Best. Il fondo è quasi interamente in asfalto scorrevole, con un solo breve passaggio suggestivo nel centro storico lastricato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un percorso pianeggiante ideale per i record

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