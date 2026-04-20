Un nuovo spettro identitario scuote il Regno Unito | Danny Bones il rapper che non esiste

Nel Regno Unito si diffonde una figura artistica che ha suscitato attenzione: si tratta di un rapper inventato dal collettivo “The Node Project”. Questo personaggio, che indossa l’Union Jack e porta gli anfibi, rappresenta le ansie e le tematiche della parte più tradizionale dell’Inghilterra. La sua esistenza è frutto di una creazione artistica, senza una persona reale dietro, ma con un forte impatto simbolico.

Il collettivo “The Node Project” ha creato un musicista che racconta le inquietudini dell’Inghilterra profonda, avvolto nell’Union Jack e calzando anfibi. Mandando in cortocircuito chi del circuito vanta il dominio. Roma, 20 apr – L’intelligenza artificiale e le sue sfumature. Anche in questo campo la visione manichea della storia, nella quale siamo immersi, è arrivata a dirci cos’è il bene e cos’è il male. Basta guardare gli esisti, che su queste colonne vi abbiamo già raccontato, della produzione realizzata dal regista Darren Aronofsky dal titolo On this day. 1776. Un viaggio, a tappe, nelle giornate decisive per l’indipendenza degli Stati Uniti d’America.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Un nuovo spettro identitario scuote il Regno Unito: Danny Bones, il rapper che non esiste Notizie correlate “La cultura e la demografia della Gran Bretagna cambia rapidamente. Dovrei accettarlo passivamente? No, fan**lo”: il boom del rapper nazionalista Danny Bones creato con AIAdvance UK (il nuovo partito politico britannico di destra, lanciato nel 2025 da Ben Habib, ex vice leader di Reform UK, ndr) ha pagato...