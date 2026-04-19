Il settore dell’autotrasporto chiede al governo un riconoscimento tramite un credito d’imposta, per recuperare il mancato rimborso legato al taglio delle accise. La misura, adottata di recente, non ha prodotto effetti positivi sul comparto e ha generato interpretazioni contrastanti. Le imprese del settore ritengono che questa manovra non abbia portato vantaggi concreti e che sia insufficiente a compensare i costi sostenuti.

Roma, 19 aprile 2026 – "Il taglio delle accise per l’autotrasporto non ha portato benefici economici, ma solo confusioni interpretative e si è rivelato del tutto inefficace per le imprese virtuose". Lo sostiene il Consiglio generale di ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici) riunitosi in via straordinaria il 17 aprile, che, in una nota, esprime forti preoccupazioni per il caro carburanti e per le conseguenti ricadute sul settore, che impattano direttamente sull'equilibrio economico e finanziario delle imprese. Nel valutare gli interventi messi in atto dal Governo, l'assemblea ha ribadito la necessità che...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Taglio accise, l’autotrasporto al governo: “Serve il riconoscimento di un credito d’imposta per recuperare il mancato rimborso”

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