Un atto proditorio non un gioco Crepet condanna la docente che taglia i capelli in classe | Chi sbaglia così deve andare via

Una docente di una scuola di Mestre ha tagliato i capelli a due studentesse durante le lezioni, attirando immediatamente numerose critiche e condanne da parte del mondo dell’educazione e della psicologia. La vicenda si è rapidamente diffusa, scatenando discussioni su comportamenti inaccettabili in ambito scolastico e sulle conseguenze per chi viola le regole. La reazione pubblica si è concentrata sulla gravità dell’accaduto e sulla necessità di intervenire in modo deciso.

La vicenda della scuola di Mestre, dove un’insegnante ha tagliato i capelli a due ragazze davanti a tutta la classe, continua a suscitare reazioni durissime nel mondo della psicologia e della pedagogia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Docente taglia i capelli a due alunne in classe: il caso scuote la scuolaUn episodio avvenuto in Veneto accende il dibattito su metodi educativi e limiti del ruolo docente Ha suscitato forte indignazione e acceso il... Leggi anche: Per spiegare il "riassunto" docente taglia i capelli di due alunne in classe Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Prof taglia i capelli a due alunne, Crepet: Orrore. Guai ad accettare una cosa di questo genere. Un atto proditorio, non un gioco, Crepet condanna la docente che taglia i capelli in classe: Chi sbaglia così deve andare viaLa vicenda della scuola di Mestre, dove un’insegnante ha tagliato i capelli a due ragazze davanti a tutta la classe, continua a suscitare reazioni durissime nel mondo della psicologia e della pedagogi ... orizzontescuola.it Prof taglia i capelli a due alunne, Crepet: «Orrore. Guai ad accettare una cosa di questo genere»MESTRE - «Orrore. Orrore. Orrore». Paolo Crepet lo ripete tre volte, scandendo bene la parola, sillaba per sillaba. Psichiatra e sociologo, autore del libro appena ... ilgazzettino.it