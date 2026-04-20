Le forze armate ucraine hanno diffuso riprese effettuate con droni che mostrano i danni subiti dalla città di Chasiv Yar, situata nell’est del paese. Le immagini ritraggono edifici e infrastrutture gravemente danneggiate, evidenziando l’entità della distruzione causata dall’attacco. La diffusione delle riprese fa parte delle comunicazioni ufficiali sulle operazioni militari in corso nella regione.

Le riprese dei droni girate dalle forze armate ucraine mostrano la devastazione nella città di Chasiv Yar, nell’Ucraina orientale. La città strategicamente importante è sotto attacco da mesi da parte delle forze russe. Le riprese del drone sono state girate dal 3° battaglione della 101a Brigata delle Forze Armate dell’Ucraina. Dimostra la portata della devastazione: case e uffici comunali carbonizzati e una città che un tempo contava 12.000 abitanti è ora praticamente deserta. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, le riprese dal drone mostrano la distruzione di Chasiv Yar

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