A Tunisi, è in corso un processo che coinvolge Saloua Ghrissa, attivista dei diritti umani e dirigente di un’associazione tunisina, insieme ad altri sette membri della stessa organizzazione. Le accuse rivolte sono di natura finanziaria e sono state definite infondate dalla difesa. La vicenda ha avuto un’ampia risonanza sui media locali, in un contesto in cui si discute molto delle pratiche legali nei confronti delle organizzazioni della società civile.

Saloua Ghrissa, difensora dei diritti umani della Tunisia, direttrice generale dell’Associazione per la promozione del diritto alla differenza, è sotto processo insieme ad altre sette persone che fanno parte di questa ong per infondate accuse di natura finanziaria. Dal 2023 Kais Saied, l’autoritario presidente tunisino molto amico del governo italiano, sostiene che la società civile stia usando finanziamenti dall’estero a scopo di riciclaggio e colludendo con potenze straniere per danneggiare la Tunisia. A essere presi di mira, con campagne diffamatorie a mezzo stampa e poi procedimenti giudiziari, sono stati inizialmente i gruppi che si occupano d’immigrazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tunisia, il processo a Saloua Ghrissa dopo campagne diffamatorie e accuse infondate

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, Panzarasa non c’entra nulla: «Basta campagne diffamatorie, è estraneo»

Sanremo 2026: Andrea Pucci si ritira dopo l’odio online. Denuncia minacce e accuse infondate, “un clima invivibile”.Andrea Pucci ha rinunciato alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, una decisione maturata a seguito di una violenta ondata di insulti e...