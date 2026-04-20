Tumore al colon | allarme OCSE esplosione dei casi tra i giovani

Un recente rapporto dell’OCSE segnala un aumento dei casi di tumore al colon-retto tra i giovani, evidenziando una crescita preoccupante rispetto al passato. I dati mostrano anche che ancora poche persone partecipano ai programmi di prevenzione, rendendo questa situazione ancora più complessa. La notizia ha suscitato attenzione tra gli esperti e le autorità sanitarie, che cercano di capire come intervenire in modo efficace.

Un nuovo rapporto dell’Ocse evidenzia una preoccupante deriva epidemiologica riguardante il tumore del colon-retto, con un incremento dei casi registrato tra i soggetti più giovani e una partecipazione ai programmi di prevenzione ancora insufficiente. Mentre la mortalità specifica per età mostra segnali di miglioramento grazie ai progressi medici, l’analisi mette in luce come meno della metà della popolazione idonea acceda agli screening organizzati. Il mutamento del profilo di rischio: l’allarme per la fascia 15-49 anni. Le statistiche internazionali delineano un quadro che impone una revisione delle strategie di sorveglianza sanitaria. Tra il 2000 e il 2022, le diagnosi di questa patologia sono aumentate sensibilmente nella maggior parte dei Paesi membri dell’area Ocse.🔗 Leggi su Ameve.eu

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