Trump usa My Way e la figlia di Sinatra lo attacca | Sacrilegio!

Un nuovo episodio di tensione tra politica e musica si è verificato negli Stati Uniti dopo che un video è stato pubblicato sulla piattaforma Truth Social, nel quale l’ex presidente mostra un breve estratto di Frank Sinatra che canta “My Way”. La figlia dell’artista ha commentato pubblicamente definendo l’uso della canzone come un sacro peccato. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra i sostenitori e gli oppositori dell’ex presidente.

Nuovo scontro tra politica e musica negli Stati Uniti. Al centro, un video pubblicato da Donald Trump sulla sua piattaforma Truth Social: pochi secondi in cui Frank Sinatra interpreta “My Way”, uno dei brani più iconici del suo repertorio. Nessun commento, nessun contesto. Ma tanto è bastato per accendere la polemica. La figlia di Frank Sinatra contro Trump. This is a sacrilege. https:t.cocPWoXiu0V6 — Nancy Sinatra (@NancySinatra) April 19, 2026 A reagire con durezza è stata la figlia del cantante, Nancy Sinatra, che su X ha definito la condivisione “un sacrilegio”. Un giudizio netto, arrivato in risposta a un utente che sottolineava come Trump rappresenti valori opposti rispetto a quelli difesi da “The Voice”, da sempre vicino ai diritti civili e alle battaglie per l’uguaglianza.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump usa “My Way” e la figlia di Sinatra lo attacca: “Sacrilegio!” Notizie correlate Umbria, Proietti attacca Trump: “Sacrilegio dare premi alla paceStefania Proietti, presidente della Regione Umbria, ha espresso un giudizio severo sull’assegnazione di premi alla pace a figure che minacciano... Milano-Cortina, Trump attacca lo sciatore Hunter Hess: “Se non rappresenta gli Usa, lasci la squadra”Il presidente americano contro le dichiarazioni dell’atleta olimpico a Milano-Cortina: “È un vero perdente, difficile tifare per lui” “Rappresentare...