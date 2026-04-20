Un articolo analizza il ruolo di un ex presidente statunitense, evidenziando come le sue azioni e dichiarazioni abbiano influenzato la scena politica internazionale. Si fa riferimento alle sue posizioni sulla gestione della pandemia e alla percezione del suo impatto nel panorama politico, con particolare attenzione alla sinistra italiana e all’orgoglio europeo. La narrazione sottolinea come, nonostante le critiche, il suo nome continui a suscitare reazioni e discussioni, anche in contesti diversi da quello americano.

Non risanerà i moribondi imponendovi la taumaturgica mano presidenziale, né del resto i disinfettanti o i raggi ultravioletti di cui fantasticava ai tempi del Covid-19 sarebbero serviti per combattere il flagello che sei anni fa devastava il mondo, però indubbiamente fa i miracoli. Questo sì, non c’è nessuno, né tra i vecchi né tra i nuovi nemici, che possa negarlo. Nemmeno il Papa «debole» e «terribile». Nemmeno Giorgia Meloni «inaccettabile» e «negativa». Con il suo tocco portentoso, senza bisogno che vi sia contatto fisico, il presidente statunitense Donald Trump, che ha pure ripostato un’immagine in cui è ritratto con Gesù che gli cinge le spalle, sta effettivamente surclassando Gesù.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump taumaturgo involontario, dalla sinistra italiana all’orgoglio europeo

Trump dice che è la fine dell’Unione Europea, ha ragione

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