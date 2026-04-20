Donald Trump sta adottando una strategia di gestione della sua immagine e delle sue azioni che mira a evitare procedimenti giudiziari e a preservare la propria posizione pubblica. La sua tattica si basa su una serie di mosse coordinate, apparentemente progettate per creare confusione e distrarre l’opinione pubblica. Questa strategia, secondo alcuni osservatori, si distingue per la sua continuità e per la volontà di mantenere il controllo sulla narrazione.

Donald Trump sta guidando la politica statunitense attraverso una strategia di potere che non trova fondamento in un’instabilità mentale, bensì in una pianificazione coerente volta a proteggere la propria sfera privata e il proprio prestigio. La narrazione che lo dipinge come un leader privo di controllo ignora le dinamiche di potere strutturali che lo portano a colpire alleati e istituzioni internazionali per garantire la propria sopravvivenza politica e giudiziaria. La gestione del potere tra difesa personale e controllo del consenso. L’approccio del presidente americano non è frutto di un disorientamento cognitivo, ma riflette un profilo caratterizzato da una profonda resistenza verso le norme sociali convenzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump: la strategia del caos per sfuggire ai processi e al passato

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