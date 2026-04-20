Negli ultimi giorni, sono emerse nuove dichiarazioni da parte di un ex presidente statunitense, che ha nuovamente minacciato azioni considerate crimini di guerra. Le sue parole hanno suscitato attenzione e preoccupazione, dato il tono aggressivo e la natura delle affermazioni, che rompono con il solito stile istituzionale. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e l’Iran, con dichiarazioni che alimentano ulteriori incertezze.

Dall'inizio della guerra contro l'Iran usa toni aggressivi e del tutto irrituali per un presidente statunitense, spesso in modo improvvisato La distruzione sistematica di infrastrutture civili essenziali, come le centrali elettriche da cui dipendono case, fabbriche e ospedali, è un crimine di guerra secondo la maggior parte degli esperti. Il diritto internazionale stabilisce che questi siano obiettivi leciti solo in caso siano di esplicito supporto all’attività militare, e se la loro distruzione non infligge un danno sproporzionato alla popolazione civile. Non è raro però che vengano colpiti: solo nel corso di questa guerra sia l’Iran sia gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato deliberatamente porti, aeroporti, raffinerie e anche impianti di desalinizzazione, da cui dipende un bene essenziale come l’acqua potabile.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump ha minacciato apertamente crimini di guerra: sì, di nuovo

Epstein-Trump, i file mancanti e l'insabbiamento alla vigilia della guerra d'Iran | Visto da Vicino

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