La Casa Bianca ha imposto sanzioni a Anthropic, uno dei principali giganti dell’intelligenza artificiale, ma ha anche utilizzato i suoi chatbot per monitorare le attività dell’Iran. La decisione di punire l’azienda e allo stesso tempo farne un’arma di attacco ha suscitato preoccupazioni. La situazione mostra come gli Stati Uniti gestiscono in modo divergente le tecnologie emergenti e le loro applicazioni pratiche.

Se l’America avrà mai i suoi nuovi Oppenheimer dell’intelligenza artificiale – l’atomica dei nostri tempi – sembra per ora aver trovato un analogo strumento, più economico e infinitamente più scalabile, nei chatbot della Silicon Valley che usiamo tutti i giorni. Negli ultimi giorni, con l’attacco congiunto Usa-Israele su Teheran che ha portato all’eliminazione di Ali Khamenei e alla decapitazione dell’intero vertice militare e dell’intelligence iraniana, il divario tra la postura politica di Washington e la realtà della nuova guerra del Golfo condotta dalla coppia guerrafondaia Trump-Netanyahu è diventato incolmabile. In questo scenario emerge un caso emblematico che trascende la tecnologia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Casa Bianca punisce il gigante dell’Ai Anthropic, ma poi lo usa per attaccare l’Iran: uno scollamento preoccupante

Argomenti discussi: La Casa Bianca punisce il gigante dell'Ai Anthropic, ma poi lo usa per attaccare l'Iran: uno scollamento preoccupante