Trump | Altamente improbabile proroga della tregua con l’Iran

La tregua tra le parti sta per scadere mercoledì, senza che siano stati annunciati tentativi di rinnovo o proroghe. Il precedente accordo di cessate il fuoco sta per terminare e al momento non ci sono indicazioni di negoziati imminenti per prolungarlo. Recentemente, un rappresentante ha dichiarato che una proroga della tregua con l’Iran è considerata altamente improbabile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scadenza imminente del cessate il fuoco. La tregua tra le parti è destinata a terminare mercoledì, senza segnali concreti di un possibile rinnovo. La situazione resta quindi incerta, con sviluppi legati all’eventuale raggiungimento di un accordo formale. Le dichiarazioni di Trump. In un’intervista rilasciata a Bloomberg, Donald Trump ha sottolineato che un’estensione del cessate il fuoco con l’Iran appare “altamente improbabile” in assenza di un’intesa ufficiale. Le sue parole evidenziano come la prosecuzione della tregua dipenda strettamente da negoziati ancora non conclusi. Uno scenario ancora aperto. La posizione espressa dal presidente americano mette in luce la fragilità dell’attuale equilibrio, con il rischio concreto che, senza un accordo, la tregua possa concludersi nei tempi previsti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump: “Altamente improbabile proroga della tregua con l’Iran” Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran Notizie correlate Trump annuncia una tregua di due settimane con l'Iran "ma apra subito Hormuz", la mossa della debolezza UsaAlla fine Donald Trump ha preso la decisione che avevamo previsto su Virgilio Notizie: tregua con l’Iran per due settimane, e poi si vedrà. Leggi anche: Xi e Trump verso il vertice: al centro dell’incontro ci sarà la proroga di un anno della tregua commerciale per scongiurare la guerra dei dazi Panoramica sull’argomento Iran: Trump, tregua scade mercoledì; proroga è improbabile(AGI) - Roma, 20 apr. - Il cessate il fuoco termina mercoledì sera, ora di Washington ed altamente improbabile una proroga se non si raggiungerà un accordo prima della sua scadenza. Lo ha detto il ... agi.it Trump, altamente improbabile l'estensione del cessate il fuoco con l'IranDonald Trump ha detto all'agenzia Bloomberg che un'estensione del cessate il fuoco con l'Iran è altamente improbabile se non sarà firmato un accordo. Il cessate il fuoco scade mercoledì, ha messo in ... ansa.it