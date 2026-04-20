Truffa ai resi | fermato il finto corriere che rapinava i brand

Un uomo di origine napoletana è stato arrestato dai Carabinieri nei giorni scorsi a Settimo Torinese, all’interno di un centro commerciale. L’uomo aveva tentato di sottrarre merce fingendosi un corriere incaricato delle consegne, ma è stato intercettato e fermato dalle forze dell’ordine. L’indagine ha portato al suo arresto, legato a una serie di episodi di truffa ai danni di diversi negozi.

Un uomo di origine napoletana è stato fermato dai Carabinieri nei giorni scorsi a Settimo Torinese, all’interno di un centro commerciale, dopo aver tentato di sottrarre della merce fingendosi un addetto alle consegne. Il sospettato, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, ha puntato ai grandi brand del polo commerciale sfruttando le procedure di ritiro dei resi. Il piano si basava su una tattica precisa: effettuare telefonate ai punti vendita sostenendo di essere incaricati di prelevare i pacchi pronti per la restituzione. Questa modalità punta a sfruttare la routine logistica delle aziende, che gestiscono flussi costanti di spedizioni e rientri merci.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa ai resi: fermato il finto corriere che rapinava i brand Notizie correlate Leggi anche: Truffa del finto incidente. Preso il "corriere" durante la fuga, recuperati Rolex e diamanti Napoli, truffa telefonica da 9mila euro: finto corriere arrestato dalla PoliziaSi è presentato come un corriere incaricato di consegnare una nuova carta di credito, ma in realtà faceva parte di una truffa ben orchestrata ai... Una raccolta di contenuti Si parla di: Asti, arrestato austriaco per truffa da 63 milioni al fisco tedesco. Corsa folle sull’A1, fermato un uomo: tornava da truffa del finto carabiniere, l’oro nascosto negli slipRientrava da una truffa, eseguita con l'ormai noto metodo del finto carabiniere, ma è stato fermato per l'alta velocità con cui viaggiava sull'autostrada A1. L'uomo, un italiano di 34 anni, è stato ... fanpage.it Tentata truffa a un'anziana di 83 anni, finto carabiniere scappa con soldi e gioielli ma viene fermato appena in tempo: arrestato un 59enneUDINE - Un copione ormai tristemente noto, costruito sulla paura e sulla fragilità delle vittime più anziane. Ma questa volta la truffa non è andata a segno. I Carabinieri della Sezione Operativa ... ilgazzettino.it