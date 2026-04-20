Travolto in auto dai trafficanti di droga la Polizia di Stato ricorda il sacrificio dell' agente Stefano Biondi

Nella mattinata odierna, la polizia di Stato ha partecipato a una cerimonia di commemorazione per l’agente scelto Stefano Biondi, che era in servizio alla polizia stradale di Modena e aveva ricevuto la medaglia d’oro al valor civile. Biondi è stato ucciso in un incidente avvenuto mentre era in servizio, travolto da trafficanti di droga durante un intervento. La Polizia ha ricordato il suo sacrificio in questa occasione.

Nella mattinata di oggi la polizia di Stato ha partecipato alla cerimonia di commemorazione per la scomparsa di Stefano Biondi, agente scelto della polizia di Stato in servizio alla polizia stradale di Modena, medaglia d’oro al valor civile. Biondi perse la vita durante il servizio, a soli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate La Polizia di Stato ricorda l’agente Pischedda: "Francesco è stato un collega, un amico, un fratello"Oggi, 3 febbraio 2026, la Polizia di Stato ricorda l’assistente Francesco Pischedda, il poliziotto della Polizia stradale di Bellano, medaglia d’oro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Travolto in auto dai trafficanti di droga, la Polizia di Stato ricorda il sacrificio dell'agente Stefano Biondi; Grave incidente nella notte in viale Certosa: uomo travolto da un'auto; Incidente in corso dei Mille, trentenne in monopattino investito e ucciso da un automobilista; Camionista investito e ucciso durante la protesta dei Tir. Muore durante lo sciopero in autostrada: autotrasportatore travolto da un autoL'incidente si è verificato nella zona di Caserta Sud poco prima dello svincolo per l'A30. A perdere la vita un 55enne ... casertanews.it Muore durante lo sciopero in autostrada: 55enne napoletano travolto da un'autoEra incolonnato in autostrada per aderire allo sciopero degli autotrasportatori che si protrarrà fino al 25 aprile, è sceso dal mezzo ed è stato travolto da un'auto. E' quantoaccadutosullaA1 zona Case ... napolitoday.it #Cronaca Controlli della Polizia di Stato a Mergellina - facebook.com facebook