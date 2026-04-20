Travolta in bicicletta a Pontenure grave una 39enne

Una donna di 39 anni è rimasta gravemente ferita lunedì mattina a Pontenure, dopo essere stata investita da un’auto mentre pedalava in bicicletta. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 in via IV Novembre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. Le sue condizioni sono attualmente considerate gravi.

Sono gravi le condizioni di una 39enne che, mentre era in bicicletta, è stata travolta da un’auto. L’incidente si è verificato poco prima delle 9 di lunedì 20 aprile a Pontenure, in via IV Novembre. Immediati sono scatti i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa e anche.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Investita in bicicletta sull’ex Statale, grave una 15enne nel Pavese: ricoverata in rianimazioneUna 15enne è stata investita da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta sull'ex Statale 235 nei pressi di Villanterio (Pavia). Travolta e uccisa da un’auto, muore anziana in biciclettaCastiglione del Lago (Perugia), 2 aprile 2026 – Tragedia della strada a Panicarola: questa mattina intorno alle 7 nella frazione di Castiglione del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Una bici bianca per Viola Mazzotti, travolta da un camion. Il papà: Le cose belle di lei rimangono; A Bologna una bici bianca in ricordo di Viola, travolta da un camion su una ciclabile; Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta: morta Carmina Spagnolo; Modena, travolta da un monopattino elettrico avrà un risarcimento da 30.000 euro: L'ha presa in pieno. Travolta e uccisa in bicicletta. La pensionata stava tornando a casa. Telecamere incastrano auto pirataUna vita spezzata in pochi istanti, lungo la strada che Alda Cialini percorreva ogni giorno per acquistare il pane. È finita così, intorno alle 7 di ieri mattina a Panicarola, la vita della pensionata ... lanazione.it Travolta e uccisa da un’auto, muore anziana in biciclettaCastiglione del Lago (Perugia), 2 aprile 2026 – Tragedia della strada a Panicarola: questa mattina intorno alle 7 nella frazione di Castiglione del Lago, vicino alla chiesa del paese, una donna di 78 ... lanazione.it Sono impressionanti i video postati dai proprietari della casa travolta alle 23.45 di domenica che, ironia della sorte, sono anche i promotori di una petizione in Comune e in Provincia per migliorare la sicurezza della strada: «Non c'è più niente del nostro cortile - facebook.com facebook Cavalla travolta e uccisa sulla strada statale 121: accertamenti in corso x.com