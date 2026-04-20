Trattative tra Bologna e Orsolini | Le Richieste di Entrambe le Parti e la Strategia del Club sui Bonus Aumentati

A Casteldebole si svolgono incontri tra il club e il giocatore per discutere il rinnovo del contratto. Le parti stanno valutando le richieste relative ai bonus e alle condizioni economiche, senza ancora trovare un accordo definitivo. La trattativa procede in modo riservato, con incontri che si susseguono senza fretta, e nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.

Un tavolo, poche parole, molti sguardi. A Casteldebole si misura il tempo con la pazienza: la stretta di mano non arriva, ma l’aria dice che nessuno ha fretta. Il futuro del numero 7 passa da qui, tra ambizioni personali e un club che ha imparato a farsi i conti in tasca senza perdere coraggio. Ieri c’è stato l’incontro con il manager di Riccardo Orsolini, il numero 7 del Bologna. Riunione sobria, niente fuochi d’artificio. Le parti hanno messo sul tavolo linee chiare: una trattativa che cerca equilibrio tra riconoscimento del valore e sostenibilità. Orsolini è un simbolo recente di questo Bologna: mancino di fantasia, maturità crescente, due annate in doppia cifra in Serie A nelle ultime stagioni.🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Trattative tra Bologna e Orsolini: Le Richieste di Entrambe le Parti e la Strategia del Club sui Bonus Aumentati Notizie correlate Rinnovo Calhanoglu, la strategia dell’Inter tra le richieste dell’agente Stipic e le sirene turche del Galatasaraydi Lorenzo VezzaroRinnovo Calhanoglu: il piano per il prolungamento fino al 2029: la dirigenza chiede un sacrificio sull’ingaggio attuale Il futuro... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Usa-Iran, trattativa a oltranza (dopo le tensioni iniziali). Sullo Stretto di Hormuz non c’è l’accordo; Trattative tra Bologna e Orsolini: Le Richieste di Entrambe le Parti e la Strategia del Club sui Bonus Aumentati; Infortunio per Pellegrini: Quante Partite Salterà il Capitano della Roma?; FIFA: Road to World Cup 98, il videogioco di calcio più bello di tutti i tempi. Buongiorno a tutti! Oggi vi presento una delle due ruote in legno di quasi 80 cm di diametro, decorate con girasoli e foglie in panno. Il fiocco è in tulle con la particolarità del cappello in feltro. Mi sono state entrambe richieste per l' addobbo di una festa di laur - facebook.com facebook #MotoGP Per Liberty Media vi è la necessità di sbloccare in via definitiva il rinnovo contrattuale con le case costruttrici impegnate in MotoGP per il prossimo lustro entro la data dell'11 maggio prossimo. Oltre ad un mero discorso economico e di richieste da ent x.com