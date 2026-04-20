Trattative tra Bologna e Orsolini | Le Richieste di Entrambe le Parti e la Strategia del Club sui Bonus Aumentati

Da tvplay.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casteldebole si svolgono incontri tra il club e il giocatore per discutere il rinnovo del contratto. Le parti stanno valutando le richieste relative ai bonus e alle condizioni economiche, senza ancora trovare un accordo definitivo. La trattativa procede in modo riservato, con incontri che si susseguono senza fretta, e nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.

Un tavolo, poche parole, molti sguardi. A Casteldebole si misura il tempo con la pazienza: la stretta di mano non arriva, ma l’aria dice che nessuno ha fretta. Il futuro del numero 7 passa da qui, tra ambizioni personali e un club che ha imparato a farsi i conti in tasca senza perdere coraggio. Ieri c’è stato l’incontro con il manager di Riccardo Orsolini, il numero 7 del Bologna. Riunione sobria, niente fuochi d’artificio. Le parti hanno messo sul tavolo linee chiare: una trattativa che cerca equilibrio tra riconoscimento del valore e sostenibilità. Orsolini è un simbolo recente di questo Bologna: mancino di fantasia, maturità crescente, due annate in doppia cifra in Serie A nelle ultime stagioni.🔗 Leggi su Tvplay.it

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