Trasportounito sospende il fermo nazionale | lutto per un tragico incidente a Caserta

Trasportounito ha deciso di sospendere il fermo nazionale dell'autotrasporto in seguito a un incidente avvenuto a Caserta, che ha causato la morte di alcune persone. La protesta, pianificata prima, viene interrotta senza che si svolgano le manifestazioni previste. L’incidente ha coinvolto un veicolo e ha portato a diverse ferite. La decisione di sospendere la protesta è stata comunicata nelle ultime ore.

La protesta nazionale dell'autotrasporto si ferma ancor prima di iniziare a causa di un tragico evento di cronaca. L'associazione Trasportounito ha annunciato la sospensione con effetto immediato del fermo nazionale in segno di lutto per la morte di un imprenditore del settore. La tragedia è avvenuta nelle prime ore di questa mattina a Caserta. Secondo quanto reso noto dal sindacato, l'imprenditore è stato travolto e ucciso da un'auto mentre era impegnato nell'allestimento di uno dei presidi di protesta previsti per la giornata. Il cordoglio dell'associazione Maurizio Longo, segretario nazionale di...🔗 Leggi su Feedpress.me

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