Trasporto aereo Battisti Non è emergenza carburante ma problema di sistema

Un rappresentante del settore aereo ha affermato che la diminuzione dei voli da parte di compagnie europee e le tensioni sul carburante per aerei non costituiscono un'emergenza tecnica immediata. Invece, si tratta di un cambiamento che riflette una trasformazione più ampia all’interno del sistema del trasporto aereo, senza indicare problemi di natura temporanea o di crisi acuta.

PALERMO (ITALPRESS) – La riduzione dei voli da parte di grandi compagnie europee e le tensioni sul jet fuel non rappresentano un’emergenza tecnica immediata, ma il segnale di una trasformazione più profonda del sistema del trasporto aereo. E’ la lettura proposta dall’amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti, che in un’intervista invita a interpretare la fase attuale come una dinamica strutturale legata alla filiera energetica e al contesto geopolitico. Secondo Battisti, “Non siamo di fronte a un problema tecnico di disponibilità immediata, ma a una tensione strutturale della filiera energetica applicata al trasporto aereo” e le decisioni di vettori internazionali di ridurre flotte e rotte sono “segnali anticipatori di un sistema sotto pressione”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Carburante a rischio e voli incerti: l’estate del trasporto aereo sotto pressioneABBONATI A DAYITALIANEWS Crisi energetica e tensioni internazionali La situazione internazionale, segnata dalla guerra in Medio Oriente e dal blocco...

Crisi carburante aereo: la Germania attiva il piano d’emergenzaIl Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato la convocazione immediata del Consiglio Nazionale per la Sicurezza per contrastare il rischio di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Jet fuel e trasporto aereo: l’analisi dell’AD Gesap Gianfranco Battisti.

Trasporto aereo, Battisti Non è emergenza carburante ma problema di sistemaPALERMO (ITALPRESS) – La riduzione dei voli da parte di grandi compagnie europee e le tensioni sul jet fuel non rappresentano un’emergenza tecnica immediata, ma il segnale di una trasformazione più pr ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Battisti (aeroporto Palermo), jet fuel? Il sistema è instabileSul jet fuel siamo davanti a una crisi reale, ma va letta correttamente, non siamo di fronte a un problema tecnico di disponibilità immediata, ma a una tensione strutturale della filiera energetica a ... ansa.it