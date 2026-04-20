Tragico safari in Sudafrica | guida esperta uccisa da un elefante

Il 9 aprile 2026, nella provincia del Limpopo, si è verificato un incidente durante un safari che ha causato la morte di una guida esperta. L’evento si è verificato mentre il gruppo si trovava in un’area protetta, e secondo le prime ricostruzioni, la guida è stata attaccata e uccisa da un elefante. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il tragico evento che ha colpito la provincia del Limpopo giovedì 9 aprile 2026 vede protagonista una delle figure più iconiche della conservazione naturalistica sudafricana. Gary Freeman, guida esperta di 65 anni e proprietario della riserva privata Klaserie, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un elefante durante un’escursione a piedi con un gruppo di visitatori, restando fedele a un principio di rispetto verso i pachidermi che aveva guidato per tutta la carriera. L’incidente è avvenuto in un’area situata nelle vicinanze del Parco Nazionale Kruger, mentre il gruppo guidato dal veterano si trovava in una zona aperta della savana. In quel momento, un esemplare di elefante si è separato dal resto del branco, emergendo improvvisamente dalla vegetazione e puntando direttamente verso il ranger.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragico safari in Sudafrica: guida esperta uccisa da un elefante Notizie correlate Sudafrica, tragica sparatoria fuori da scuola a Città del Capo: uccisa studentessa di 14 anni nella guerra dei taxiA Città del Capo, una sparatoria tra taxi fuori da una scuola ha provocato la morte di un conducente e di una studentessa quattordicenne. Bimba di 5 anni investita e uccisa da un trattore a Polistena, alla guida c’era il padre: indagini in corsoUna bimba di 5 anni è morta a Polistena (Reggio Calabria) dopo essere stata investita da un trattore guidato dal padre 40enne.