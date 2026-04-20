Un incidente grave si è verificato sulla provinciale 161, causando la morte di un ragazzo di 23 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane motociclista è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, le ferite riportate sono risultate letali. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro e sulla dinamica dell’incidente.

Il silenzio della provincia torinese è stato spezzato dal fragore di un impatto violento sulla provinciale 161, che ha strappato la vita a un giovane motociclista. Alex Santangelo, ventitreenne residente a Bibiana e originario di Pinerolo, ha perso il controllo del mezzo dopo lo scontro con un’automobile, soccombendo ai gravissimi traumi riportati nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 aprile a Bricherasio. L’evento si è consumato poco dopo le 18:00, quando l’auto guidata da una donna di 86 anni, che nel sinistro non ha riportato alcuna ferita, si è scontrata con la moto su cui viaggiava il ragazzo. La dinamica dell’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118, i quali hanno dovuto coordinarsi con l’elisoccorso regionale per stabilizzare il giovane in condizioni disperate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla 161: muore il ventitreenne dopo lo scontro con un’auto

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