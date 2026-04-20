Durante il rally di Cordoba, in Argentina, un'auto ha investito la folla, causando un morto e tre feriti. L'incidente si è verificato nelle vicinanze della tappa Giulio Cesare-Mina Clavero, dove si è registrato il bilancio di un decesso e di tre persone ferite. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente e sulla dinamica dell'accaduto.

Shock in Argentina dove il 19 aprile, nel corso di una tappa del rally di Cordoba, una Volkswagen Polo guidata dal team paraguayano formato da Didier Arias e Héctor Núñez è decollata andando a investire il pubblico a bordo strada e uccidendo uno spettatore. Ci sono anche tre feriti, mentre i due piloti sono rimasti illesi. L'incidente è stato ripreso da diverse angolazione con gli smartphone di alcuni spettatori e le immagini sono davvero forti. La tragedia è avvenuta in un tratto della tappa Giulio Cesare-Mina Clavero: la Polo ha impattato su un masso a bordo strada con la ruota anteriore destra, alzandosi da terra, piegandosi su un lato e iniziando a rotolare sobbalzando sul fianco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tragedia al rally di Cordoba in Argentina: auto sulla folla, un morto e tre feriti

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