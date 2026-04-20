Traffico Roma del 20-04-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 20 aprile 2026, il traffico a Roma si presenta congestionato in alcune zone della città. Nella zona di via Braccianese Nuova, si registra la chiusura temporanea al transito a causa di un incidente che coinvolge alcuni veicoli. La strada è stata chiusa poco prima per permettere i rilievi delle forze dell’ordine e la gestione della viabilità. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità.

Luceverde Roma aperta da poco al transito via Braccianese nuova prima chiusa per incidente tra via della Storta e via Cassia nelle due direzioni incidente Invece sul Raccordo Anulare chiude in carreggiata interna altezza Appia traffico intenso con rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Pontina si sta in coda sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia alla Salaria manifestazione di protesta in via Molise nei pressi del Ministero delle imprese e del made in Italy possibili ripercussioni sul traffico di zona fino a termine vento previsto per le 20 a Monte Mario chiusa lo ricordiamo via Sebastiano...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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