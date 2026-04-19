Traffico Roma del 19-04-2026 ore 20 | 30

Nella serata del 19 aprile 2026, alle ore 20:30, si sono registrati disagi alla circolazione nel quartiere Monte Mario, a Roma. La strada via Sebastiano Vinci è stata chiusa al traffico da giovedì scorso, creando rallentamenti e deviazioni per i veicoli che si trovavano nella zona. La chiusura riguarda un tratto specifico della via e ha comportato modifiche ai percorsi abituali dei mezzi in transito.

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