Traffico Roma del 20-04-2026 ore 16 | 30

Il traffico nella capitale alle 16:30 del 20 aprile 2026 presenta alcune criticità, secondo i dati pubblicati da Roma Infomobilità, un servizio gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le informazioni riguardano principalmente alcune arterie principali e zone centrali, dove si sono registrate congestioni e rallentamenti. La situazione viene monitorata e aggiornata in tempo reale per fornire assistenza agli automobilisti e ai mezzi pubblici.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alle porte della capitale è chiusa per incidente via Braccianese nuova tra via della Storta via Cassia altro incidente con lunghe code al viadotto Giubileo 2000 da Labaro alla via Tiburtina manifestazione di protesta in corso in via Molise nei pressi del Ministero delle imprese e del made in Italy possibili ripercussioni sul traffico di zona fino a termine vento previsto per le 20 da oggi è Fino al prossimo 24 aprile lavori di potatura sul Lungotevere dei pierleoni disciplina provvisoria di traffico tra via del Foro olitorio e Ponte Fabrizio prestare quindi...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-04-2026 ore 16:30 Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300 Notizie correlate Traffico Roma del 16-04-2026 ore 20:30Luceverde Roma Buonasera Partiamo dalla via Aurelia ancora chiusa al traffico nelle due direzioni e l'altezza di Ladispoli a causa di un grave... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente chiusura tra... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 aprile; Chiusura al traffico veicolare in via San Rufo nel tratto da via Roma a via Dei Crispolti dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del giorno 20 aprile 2026 – Comune di Rieti; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; Quasi un chilometro di via Salaria sarà chiuso al traffico per tre giorni. Traffico Roma del 20-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico in via della Casetta Mattei sulla ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dal raccordo anulare un incidente e la causa interna tra le uscite bufalo te La Rustica ... romadailynews.it Via Crucis e processioni nei Municipi, la viabilità Venerdì 3 aprile Alle 21:15 Via Crucis al Colosseo, la prima presieduta da Papa Leone XIV. A seguire il Pontefice rivolgerà un discorso ai fedeli e impartirà la benedizione apostolica. Entro la mezzanott - facebook.com facebook