Il traffico a Roma nella serata del 16 aprile 2026 presenta ancora disagi sulla via Aurelia, che rimane chiusa in entrambe le direzioni. La strada rimane bloccata, e le auto si accumulano nei punti di deviazione. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’interdizione o sui tempi di riapertura, mentre le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione. La viabilità nella zona risulta fortemente compromessa.

Luceverde Roma Buonasera Partiamo dalla via Aurelia ancora chiusa al traffico nelle due direzioni e l'altezza di Ladispoli a causa di un grave incidente il traffico ed è sul posto altro incidente come ci Segnala la polizia locale è avvenuto in via Trionfale all'altezza di via dell'Acquedotto Paolo incidente che provoca ripercussioni in tutta la zona Inoltre è stata chiusa il traffico per la presenza di una voragine via Lucilio andiamo ora in tangenziale si procede incolonnati tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni e tra Largo Lanciani e via delle Valli direzione Stadio Olimpico ancora chiuse a sulla...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-04-2026 ore 20:30

Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300

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