Il traffico nella capitale alle 14:30 del 20 aprile 2026 presenta alcune criticità secondo le informazioni fornite dal servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Al momento, si registrano code e rallentamenti in alcune zone della città, mentre altre aree risultano più scorrevoli. La situazione potrebbe variare nel corso del pomeriggio, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite i canali ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico in via della Casetta Mattei sulla circonvallazione Gianicolense in via Aurelia via Boccea è in via della Pineta Sacchetti traffico anche in via Nazionale e via Merulana in via Casilina è in via Tuscolana in zona Cinecittà nulla da segnalare sul resto delle principali strade https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260420filebca81264-3342-40f5-bb44-3c41cb972b59PmCADtRuPor2Z6Z26AT.flac.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-04-2026 ore 14:30

Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300

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