Alle 20:30 del 14 aprile 2026, sulla Cristoforo Colombo a Roma si sono formate code a causa di un incidente che interessa la direzione. La strada risulta congestionata in entrambe le corsie, con il traffico che procede lentamente. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero di veicoli coinvolti. La polizia sta intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Luceverde Roma Buonasera Al momento troviamo code per incidente sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo anulare e via di Acilia sulla carreggiata interna del raccordo anulare che si sta in fila per traffico e piccoli incidenti tra la Nomentana e la Prenestina ma abbiamo rallentamenti con code a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina auto in fila anche sulla tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni e tre la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico attenzione poi sulla Roma Fiumicino per lavori sul viadotto Franco della Scala l'autostrada...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-04-2026 ore 20:30

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