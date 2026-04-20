Traffico Roma del 20-04-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 20 aprile 2026 si registra traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo di Roma, con code che interessano diversi tratti. La circolazione risulta rallentata tra alcune uscite e punti di collegamento principali. Si segnalano congestioni e rallentamenti che coinvolgono anche altre arterie della zona, creando disagi agli automobilisti in orario di punta. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta e via Tiburtina ed ancora tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila a correre lentamente code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia traffico in coda tra Malborghetto il cimitero Flaminio e a seguire tra il raccordo via...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Panoramica sull’argomento

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