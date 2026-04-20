Traffico Lazio del 20-04-2026 ore 17 | 30

Alle 17:30 del 20 aprile 2026 nella regione Lazio si è verificato un incidente che ha causato la chiusura della via Braccianese Nuova tra via della. La strada è rimasta chiusa a causa dell’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. Il traffico ha subito rallentamenti e sono stati indicati percorsi alternativi per i veicoli in transito. Non sono stati forniti dettagli sul numero di feriti o sulla natura dell’incidente.

luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente chiusa la via Braccianese nuova tra via della Storta via Cassia nelle due direzioni per un altro incidente code sul viadotto Giubileo del 2000 da Labaro a via Tiberina proseguendo verso Castelnuovo di Porto incolonnamenti per lavori tra Prima porta e Malborghetto rallentamenti e code per Traffico sulla Salaria tratti tra fonte di papà e Monterotondo Scalo intenso il traffico sulla Tiburtina con code a tratti tra il raccordo è Tivoli Terme nelle due direzioni code che ritroviamo anche sulla Casilina tra giardinetti e Borghesiana è lungo la Pontina da raccordo Tor de' Cenci e proseguendo tra...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 20-04-2026 ore 17:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale qualche problema alle porte della capitale sulla Cassia bis... Traffico Lazio del 17-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Viterbo code per lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Bomarzo e l'uscita per Soriano nel Cimino si... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma-Viterbo, i disagi continuano ma la Regione resta in silenzio: interrogazione bis di Panunzi; Dieci weekend nel Lazio: luoghi speciali e borghi del cuore da scoprire; Trasporti, Casu (Pd) attacca il governo: Tagliati oltre 20 milioni al Lazio; Treni, nuove modifiche nel Lazio: disagi anche sulla Roma-Civitavecchia. Traffico Lazio del 20-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A12 Roma Civitavecchia tra le uscite di Santa Severa Civitavecchia Sud in ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio forti disagi sulla via Flaminia per l'incidente avvenuto in provincia di lunghe code tra via Tuscia e ... romadailynews.it Traffico e spaccio di stupefacenti, blitz dei Carabinieri a Roma. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti alias “er Palletta”, storico esponente della banda della Magliana. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https://w - facebook.com facebook Traffico e spaccio di stupefacenti, blitz dei @_Carabinieri_ a Roma. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti alias “er Palletta”, storico esponente della banda della Magliana. @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio rainews.it/tgr/news x.com