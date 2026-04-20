Alle 9:30 del 20 aprile 2026 si segnalano possibili rallentamenti sulla A12 Roma a causa di lavori in corso. La circolazione potrebbe essere influenzata in alcune zone, con code o riduzioni di velocità lungo il tratto interessato. La situazione potrebbe variare a seconda delle condizioni del traffico e delle attività di cantiere, portando a possibili disagi per gli utenti che percorrono l’autostrada in quel momento.

luce verde Lazio Bentrovati possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A12 Roma Civitavecchia tra le uscite di Santa Severa Civitavecchia Sud in direzione Civitavecchia intenso il traffico in entrata a Roma sulla A24 roma-l'aquila-teramo con code tra Settecamini di raccordo anulare è trafficata anche la carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta e via Tiburto ed ancora tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina intenso il traffico sulla via Appia con code tra Ciampino e di raccordo anulare proseguono in provincia di Viterbo i lavori sul raccordo Viterbo Terni con transito su....🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 20-04-2026 ore 09:30

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