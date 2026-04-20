Tra riformismo e alleanze dinamiche

A Roma, il 20 aprile 2026, si segnala che nei circoli politici della capitale circolano voci sugli schemi del prossimo governo. Si parla di possibili alleanze e di un processo di riforma che sta prendendo forma, anche se ancora non sono stati annunciati ufficialmente i nomi dei ministri o le composizioni precise. La discussione si concentra sulle dinamiche politiche e sui possibili equilibri tra le forze coinvolte.

Roma, 20 aprile 2026 – Dicono che nei salotti romani circolino già gli organigrammi del nuovo governo. Quello di centro sinistra, ovviamente. Motivo di questa proiezione in prospettiva 2027? Semplice: “Giorgia Meloni è chiaramente al capolinea ”. Questo dicono dopo l’esito del referendum, i rimpastini, i dissapori con Trump. I sondaggi danno indicazioni da prefissi telefonici: degli zero virgola. Fuori dai salotti, insomma, l’aria non sembra tanto cambiata. Ma torniamo al centro sinistra. Che intanto continua ad avere un problema: gli manca il centro. È vero: c’è un po’ di Renzi, ma poca cosa per bilanciare tanta sinistra. Poi, i 5Stelle. https:www.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tra riformismo e alleanze “dinamiche” Notizie correlate Leggi anche: European Left a congresso, tra alleanze e lotta Sicilia tra sfide economiche, sicurezza e dinamiche politiche localiLa Sicilia si trova oggi di fronte a un bivio che ne determinerà il destino per i decenni a venire. Altri aggiornamenti Si parla di: Geopolitica delle narrazioni e riformismo erosivo: la strategia globale della Cina. Tra riformismo e alleanze dinamicheTrent’anni fa Prodi portò l’Ulivo alla vittoria su Berlusconi. E oggi invita a tracciare un programma riformista e su quello valutare chi sia il più adatto a guidarlo ... quotidiano.net Alleanza in strada tra Cgil e gruppi pro-Palestina: cosa cambiaLe manifestazioni diffuse hanno segnato una convergenza tra sindacato, estremisti di sinistra e movimenti pro-Palestina; alcuni osservatori ipotizzano la nascita di un partito islamico, mentre altri c ... notizie.it