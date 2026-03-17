Lewis Hamilton si fa dare un passaggio da Toto Wolff sul jet privato dopo le ironie sulla Ferrari

Dopo il podio nel Gran Premio della Cina, Lewis Hamilton ha ricevuto un passaggio in jet privato da Toto Wolff, che ha commentato con ironia le recenti battute sulla Ferrari. La Mercedes ha espresso apprezzamento per il gesto, sottolineando il rapporto tra i due. Wolff e Hamilton sono stati protagonisti di scambi di parole e gesti che hanno attirato l’attenzione degli appassionati.

Lewis Hamilton è stato celebrato anche dalla Mercedes dopo il podio del GP Cina, tra gesti e parole sono state assai affettuose le parole di Toto Wolff. Hamilton è tornato in Europa a bordo del jet privato del CEO Mercedes, con Bottas e Russell. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Hamilton, nostalgia Mercedes? Lewis torna dalla Cina con… Toto Wolff(Adnkronos) – Nostalgia Mercedes per Lewis Hamilton? Il pilota della Ferrari ha festeggiato il terzo posto nel Gran Premio della Cina, conquistando... Horner mostra le chat private con Toto Wolff dopo il licenziamento da Red Bull: “Sei stato un idiota”In Drive to Survive 8 Christian Horner legge le chat private con Toto Wolff dopo l'addio alla Red Bull: ironia, rispetto e la rivalità che ha segnato... Approfondimenti e contenuti su Lewis Hamilton Temi più discussi: Lewis Hamilton dopo la Sprint: Ferrari molto migliore, sono parte del progetto; F1: Lewis Hamilton: 'Stagione finita se Mercedes è questa'; Hamilton, la Cina è vicina: un anno fa a Shanghai l'unica sua gioia in Ferrari, e ora...; Hamilton: Chapeau a Kimi. Un privilegio essere sul podio con lui, Leclerc: Lewis ha meritato. Hamilton: Ci ho messo molto tempo in più di quanto pensassi a conquistare questo podioLewis Hamilton ha sottolineato di averci messo molto più tempo di quanto avrebbe pensato a conquistare il primo podio con la Ferrari ... formulapassion.it F1, Lewis Hamilton: Il team ha fatto un ottimo lavoro, ma perdiamo tanto nei rettilinei da MercedesLewis Hamilton si è piazzato in quarta posizione al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2026, in occasione del secondo appuntamento ... oasport.it Toto Wolff ha dato un po' di passaggi a casa col suo aereo privato: Valtteri Bottas, George Russell, Lewis Hamilton e coniugi. La domanda nasce spontanea: che si saranno detti P. S. non è I. A., nei commenti la foto dal profilo di Bottas. #tuttipazzixlerossefe - facebook.com facebook Kimi secondo Bono “Ricorda Michael e Lewis” perché ha quei 2 decimi. La F1 è strana, l’ingegnere inglese pluridecorato é anche tornato sul podio grazie ad Antonelli e assieme a Hamilton x.com