Nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026, via Malone a Torino è stata teatro di un incidente tra un ciclista e un veicolo. Dopo lo scontro, il ciclista ferito si è allontanato in monopattino, lasciando la scena. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Un violento impatto avvenuto nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026 in via Malone, a Torino, ha trasformato la tranquillità di Barriera di Milano in un fermento di tensioni e ferite. Un uomo straniero, che percorreva il marciapiede con la propria bicicletta, è precipitato improvvisamente sulla carreggiata finendo per colpire l’auto di un residente e, nel medesimo istante, il braccio di una giovane ragazza che si trovava sul lato passeggero del veicolo. La dinamica del sinistro rivela una sequenza di eventi caotica: il ciclista, dopo aver occupato il percorso pedonale, è sceso repentinamente in strada provocando lo scontro con la vettura. Nonostante il colpo abbia causato al conducente della bici una perdita di sangue dalla bocca e un forte dolore alla spalla, l’uomo ha preferito la fuga.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, caos in via Malone: ciclista ferito scappa in monopattino

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