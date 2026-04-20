Top Gun 3 si farà | Tom Cruise torna ufficialmente nei panni di Maverick

È stato annunciato che il film Top Gun 3 è attualmente in fase di sviluppo. Tom Cruise riprenderà il ruolo di Pete “Maverick” Mitchell, protagonista della serie. La produzione del film è confermata e l’attore tornerà sul set per interpretare nuovamente il personaggio iconico. L’uscita del film non ha ancora una data ufficiale.

Adesso è ufficiale: Top Gun 3 è in fase di sviluppo e Tom Cruise tornerà a interpretare Pete “Maverick” Mitchell. La conferma è arrivata dal CinemaCon di Las Vegas, dove Paramount e il produttore Jerry Bruckheimer hanno annunciato il nuovo capitolo di una delle saghe action più amate di sempre. Una notizia attesa, ma capace comunque di infiammare i fan, soprattutto dopo il successo straordinario di Top Gun: Maverick, film che ha riportato il franchise al centro dell’immaginario globale. Top Gun 3 si farà, il ritorno di Tom Cruise nell’iconico personaggio Maverick. Il ritorno di Tom Cruise rimette subito al centro la figura di Maverick, personaggio simbolo di un cinema spettacolare, emotivo e profondamente legato al grande schermo.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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TOP GUN 3 OFFICIALLY CONFIRMED! Tom Cruise Returns as Maverick | CinemaCon 2026 Bombshell

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